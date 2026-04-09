BTSのJIN（ジン）が自身のInstagramにて、新曲「Hooligan」MVのオフショットを公開。抜群スタイルでファンを魅了している。 【写真】BTSジンレザー×ブラック衣装の抜群スタイル【動画】BTS7人がブラック衣装でダンス／ワイルドなブラック衣装で「Hooligan」踊るBTS ／「Hooligan」MV ■BTSジン、バラクラバから覗く鋭い眼差し JINは、ブラックのレザーパンツとライダースジャケットを纏い、顔を覆うバラ