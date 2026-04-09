BTSのJIN（ジン）が自身のInstagramにて、新曲「Hooligan」MVのオフショットを公開。抜群スタイルでファンを魅了している。

【写真】BTSジンレザー×ブラック衣装の抜群スタイル【動画】BTS7人がブラック衣装でダンス／ワイルドなブラック衣装で「Hooligan」踊るBTS ／「Hooligan」MV

■BTSジン、バラクラバから覗く鋭い眼差し

JINは、ブラックのレザーパンツとライダースジャケットを纏い、顔を覆うバラクラバを装着したオフショットを2枚投稿。1枚目はMVでも登場したコンクリートの壁の前に佇む全身ショットで、片足をわずかに前に出したポージングとスリムなパンツのシルエット、そしてウエスト中央から流れるように足に巻き付くチェーンベルトが、JINの長い脚をより一層強調している。

2枚目は、鎖帷子のようなグローブをはめた手を首に添えたカット。バラクラバ越しに覗く鋭い視線は、普段の上品で温かみあるイメージとは一線を画す、ワイルドかつミステリアスな魅力を漂わせている。

SNSでは「足の長さが異次元」「スタイル神」「目しか見えてないけどWWH（ワールドワイドハンサム）が漏れてる」「ギャップ萌え」「お顔ちっさ過ぎて見えない」「MVでも思ったけど、マスク被るとジョングクに似てる！」「ラインが完璧なのよ」など、大きな反響を集めている。

■動画：ワイルドなブラック衣装で「Hooligan」踊るBTS

■動画：BTS「Hooligan」MV