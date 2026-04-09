4月9日までに、女優の宮沢りえが自身のInstagramのストーリーズを更新。自身の誕生日を報告し、近影を公開したが、その姿が話題になっている。宮沢は、《いよいよ、明日！初日です。ドキドキバクバク。観にきて良かったあ。と思っていただける様、頑張ります！》と、4月8日からスタートする主演舞台『メアリー・ステュアート』の初日を前に意気込みを綴った。続けて、《あ、昨日、誕生日でした》《マネちゃんが楽屋にこんな