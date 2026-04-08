アメリカの複数の政府機関が、イラン政府が支援するハッカー集団がアメリカの重要インフラシステムを標的にし、妨害工作を目的とした戦術をエスカレートさせているとして2026年4月7日に共同勧告を発信しました。Iranian-Affiliated Cyber Actors Exploit Programmable Logic Controllers Across US Critical Infrastructure | CISAhttps://www.cisa.gov/news-events/cybersecurity-advisories/aa26-097aIranian hackers are target