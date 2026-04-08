ルーマニア人指揮官ミルチェア・ルチェスク氏が逝去した。80歳だった。ルチェスク氏は現役引退後の1978年から監督業をスタート。これまでにルーマニア代表やインテル、ベシクタシュなど、イタリア、トルコ、ウクライナ、ロシアでクラブおよび代表監督を歴任した。2004年5月から2016年5月にかけて指揮したシャフタール時代の功績がよく知られ、同クラブでは8度のウクライナ・プレミアリーグ優勝や6度のウクライナ・カップ優勝を