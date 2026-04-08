読売テレビ・中京テレビ・BS12で放送される4月期新ドラマ『ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-』（4月9日深夜からスタート）の取材会が行われ、主演の堀未央奈、共演の石川恋、飯島寛騎が出席した。【写真】和気あいあいと仲の良さそうな『ディープリベンジ』原作は、コミックレーベル「U-NEXT Comic」の縦スクロールマンガ『ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-』（シナリオ原作：石上加奈子 作画：J-MANGA CREATE）。交通事