米俵が空からドスン！と頭と首に落ちて来たような衝撃──。『かげきしょうじょ‼︎』などで知られる漫画家、斉木久美子さんが4月6日、ライブ中に観客のダイブを受けて負傷したとXで明かし、注意を呼びかけた。投稿によると、3月29日に東京・有明で開かれたフェスで、後方からダイブした男性が斉木さんを直撃した。斉木さんは病院で首の捻挫と診断され、現在も首や背中に痛みが続いているという。脳は遅れて出血する可