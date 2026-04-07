◇セ・リーグDeNA5―3中日（2026年4月7日横浜スタジアム）DeNAの橋本達弥投手（25）が、4−1の5回に2番手で登板。1回を打者3人2奪三振無失点に抑え、4年目で悲願のプロ初勝利を手にした。右腕は兵庫県内トップクラスの進学校、長田高出身で慶大から22年ドラフト5位でDeNAに入団した。同高校からは唯一のプロ野球選手で、自身も高校時代は「勉強にさく時間が多かった」と振り返るほどの「勉強好き」だった。24年には右