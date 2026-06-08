横領事件や闇バイトのニュースが続々…2026年5月末、警視庁は自社製品の腕時計8本を無断で売却したとして、大手時計メーカーの元幹部の男（57歳）を業務上横領の疑いで逮捕した。男は「お金がほしかったからやった」と容疑を認めているという。男は管理職だった2019年末に自社に保管されていた腕時計8本（販売価格約220万円）を持ち出し、買取店にて計約80万円で売却。それから約5年間、40回以上にわたり400本以上の腕時計（販売価