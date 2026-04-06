エアアジアXは、バーレーンをアジアや中東、欧州間の戦略的ハブとする方針を維持する。6月26日のクアラルンプール〜バーレーン〜ロンドン/ガトウィック線の開設計画は維持しており、開設時点までに中東情勢の正常化を予測している。また、アルマトイやタシケント、イスタンブール線で機材の運用を見直し、需要に応じて機材を大型化する。燃油費は前年比2倍以上に高騰しており、全路線で運賃の適正化や燃油サーチャージの徴収を実施