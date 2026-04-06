東京都内で、「はしか」の感染が相次いでいます。今年に入ってからの都内の患者数は、すでに去年1年間の2倍を超える勢いです。東京都はきょう、都内で新たに3人が「はしか」に感染したことを明らかにしました。いずれにも海外渡航歴はありません。感染したのは20代から30代の男女で、集団感染ではなく、それぞれの感染例に関連はないということです。今年に入ってからの都内の患者数はこれで「71人」となり、すでに去年1年間の「34