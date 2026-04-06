日本企業の生産性向上が叫ばれて久しい中で、いまだ十分に可視化されていない経営課題があります。それが、女性特有の健康課題によって生じる「プレゼンティーズム」です。 プレゼンティーズムとは、出勤していても、体調不良などにより本来のパフォーマンスを発揮できていない状態を指します。生理痛やPMS（月経前症候群）はその代表例ですが、日本では長らく「個人の問題」「我慢すべきもの」として扱わ