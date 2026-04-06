撃破の瞬間を捉えた映像が公開されるウクライナ無人システム部隊は2026年4月3日、ロシアが一方的に併合したクリミア半島にあるキロフスケ空軍基地を攻撃し、ロシア軍のAn-72P哨戒機を撃破したとする映像を公開しました。【映像】ロシア軍の異形機「An-72」が撃破される瞬間An-72は、旧ソ連時代にウクライナのアントノフ設計局（現：O・K・アントーノウ記念航空科学技術複合体）が開発した輸送機で、600mの長さがあれば離着陸が