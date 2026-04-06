ガシャポンに4月第4週より、大人気の「たまごっち シャカシャカチャームコレクション」の第3弾が登場。見つけたらつい回したくなっちゃうような、懐かしいラインアップとなっています!ガシャポン「たまごっち シャカシャカチャームコレクション3」歴代のたまごっちをミニチュアサイズにし、その中にキャラクターやおなじみのドット絵のアクリルを入れた「たまごっち シャカシャカチャームコレクション」。ふる度にアクリルがシャカ