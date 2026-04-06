【ガシャポン】たまごっちのシャカシャカチャームに新作! -「P′sほしすぎる」「この前のよりかわいさバージョンup」と話題
ガシャポンに4月第4週より、大人気の「たまごっち シャカシャカチャームコレクション」の第3弾が登場。見つけたらつい回したくなっちゃうような、懐かしいラインアップとなっています!
ガシャポン「たまごっち シャカシャカチャームコレクション3」
歴代のたまごっちをミニチュアサイズにし、その中にキャラクターやおなじみのドット絵のアクリルを入れた「たまごっち シャカシャカチャームコレクション」。ふる度にアクリルがシャカシャカ揺れて、とっても可愛いんですよね。
第3弾となる今回は、懐かしのP’sシリーズを含む全6種。
デビルっちのたまごっち ピンク(デビルまめっち)
祝ケータイかいツー!たまごっちプラス 赤いシリーズ りんごれっど(りんごっち)
いぇー!ふぁみりーイロイロ!たまごっちプラス ふぁみたまラブ(くろまめっち、ふらわっち、ちゃまめっち)
いぇー!ふぁみりーイロイロ!たまごっちプラス ふぁみたまワールド(くちぱっちファミリー)
Tamagotchi P’s パープル(まめっち)
Tamagotchi P’s イエロー(メロディっち・ラブリっち)
このラインアップに、SNSでは「あーーーP'sほしすぎるかわいすぎる」「りんごっちが…いるっ……!!!!!」「自分が持ってるの入っててアツい」「イエロー絶対欲しい!! ラブリっち」「この前のよりかわいさバージョンup」と話題に。今回も大人気の予感しかありません!
価格は1回300円。気になる方はチェックしてみてくださいね。
トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)
編集:マイナビニュース ホビー編集部
ガシャポン「たまごっち シャカシャカチャームコレクション3」
歴代のたまごっちをミニチュアサイズにし、その中にキャラクターやおなじみのドット絵のアクリルを入れた「たまごっち シャカシャカチャームコレクション」。ふる度にアクリルがシャカシャカ揺れて、とっても可愛いんですよね。
デビルっちのたまごっち ピンク(デビルまめっち)
祝ケータイかいツー!たまごっちプラス 赤いシリーズ りんごれっど(りんごっち)
いぇー!ふぁみりーイロイロ!たまごっちプラス ふぁみたまラブ(くろまめっち、ふらわっち、ちゃまめっち)
いぇー!ふぁみりーイロイロ!たまごっちプラス ふぁみたまワールド(くちぱっちファミリー)
Tamagotchi P’s パープル(まめっち)
Tamagotchi P’s イエロー(メロディっち・ラブリっち)
このラインアップに、SNSでは「あーーーP'sほしすぎるかわいすぎる」「りんごっちが…いるっ……!!!!!」「自分が持ってるの入っててアツい」「イエロー絶対欲しい!! ラブリっち」「この前のよりかわいさバージョンup」と話題に。今回も大人気の予感しかありません!
価格は1回300円。気になる方はチェックしてみてくださいね。
トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)
編集:マイナビニュース ホビー編集部