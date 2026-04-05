2026年2月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。健康・医療部門の第2位は――。▼第1位毎日1万歩のウォーキングは必要なかった…最新研究でわかった｢健康寿命を伸ばす歩数｣の最適解▼第2位｢カロリー制限｣｢ジム通い｣よりダイエット効果あり…医師が｢確実に体重を落とす｣と話す唯一無二の方法▼第3位茶碗一杯の白米の糖質は角砂糖17.8個分…医師｢世の中に出回っている理想の献立では糖