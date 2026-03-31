「東京スカイツリー」は2月、客が一時閉じ込められる事故があったエレベーター1基について、1日から運転を再開すると発表しました。「東京スカイツリー」は2月22日、地上30メートルの高さでエレベーターが突然停止し、約20人が閉じ込められる事故が起きたことを受け、エレベーター4基すべてについて総点検を行っていました。事故発生から4日後の2月26日には、原因を内部配線の損傷によるものとして、対策を行ったうえでほかの3基の