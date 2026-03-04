東京地下鉄は3月2日より、ポケモンに登場する「メタモン」をテーマにした特別広告を掲出。期間中、東京メトロの駅構内および車内を「メタモン」がジャックする。東京メトロ半蔵門線×メタモン 広告貸切電車Nintendo Switch 2 ソフト『ぽこ あ ポケモン』 の発売に伴って企画された同コラボレーションは、メタモンの体の色と半蔵門線の路線カラーの共通性に加え、「メタモン」と「半蔵“モン”」という名称の親和性に着目したことを