半世紀続いたホーム内ラーメン店東武スカイツリーライン（伊勢崎線）の「西新井駅」のホーム内にはラーメン店「西新井らーめん」が存在します。同店は1969年にこの地で開店し、そこから半世紀以上にも渡ってこの場所で営業を続けてきました。早朝の通勤客から、週末の大師線乗り換えの観光客まで、多くの人々が“立ち食いラーメン”というユニークな店舗を目にして、ちょっとの空き時間に手頃な価格のラーメンでお腹を満たしたこ