健軍駐屯地の長射程ミサイルについて、防衛省は31日、配備が完了したことを明らかにしました。駐屯地周辺には配備に反対する人たちが訪れ、自衛隊に申し入れをしました。 ■小泉進次郎防衛相「本日、それぞれ熊本県の健軍駐屯地と静岡県の富士駐屯地の部隊に配備しました。現時点においては、住民説明会を実施する予定はありません」小泉防衛大臣は31日、射程約1000キロの国産長射程ミサイル「12式地対艦誘導弾能力向上型」を改