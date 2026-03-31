「移転・再整備」の方針が示されている藤崎台県営野球場の行方は！？県は3月26日から移転候補地の募集をスタート。我が街に野球場を！移転先の「誘致合戦」が始まっています。 県は移転先について、「駅近・街中」を条件とし、駅から2キロ以内の場所や、住宅街・商業施設が近くにある場所が望ましいとしています。球場のイメージとしては、両翼100メートル以上、収容人数2万人以上などとして、審査基準には野