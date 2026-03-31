幕末に熊本藩から逃亡した庶民がその後、どのような暮らしだったのか、新しい史実が分かりました。中には、力士になったり、新選組へ入隊したりした人もいたということです。 研究結果を発表したのは熊本大学永青文庫研究センターの今村直樹准教授です。今村准教授は2023年度から細川家文書の中にある犯罪を犯し捕らえられた庶民の供述調書「口書」を研究してきました。特に幕末期の5年間に熊本藩から逃亡して捕らえられ