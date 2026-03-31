新車155万円！ ホンダ新型「フィット」“激変デザイン”に反響殺到！2026年も春を迎え、新生活に向けたコンパクトカーへの需要が高まるシーズンになりました。そんななか、ホンダの代表的なモデルである「フィット」の海外仕様が、日本のクルマ好きの間でも話題を呼んでいます。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新型「フィット」です！（88枚）注目を集めているのは、2026年1月15日に中国市場でホンダの現地合弁会社であ