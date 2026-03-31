新車155万円！ ホンダ新型「フィット」“激変デザイン”に反響殺到！

2026年も春を迎え、新生活に向けたコンパクトカーへの需要が高まるシーズンになりました。

そんななか、ホンダの代表的なモデルである「フィット」の海外仕様が、日本のクルマ好きの間でも話題を呼んでいます。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新型「フィット」です！（88枚）

注目を集めているのは、2026年1月15日に中国市場でホンダの現地合弁会社である広汽ホンダが発表した、マイナーチェンジ版の新型フィットです。

日本で販売されている現行の4代目フィットといえば、「柴犬」をモチーフにしたという、つぶらな瞳のような丸みのあるヘッドライトと、親しみやすく優しいフォルムが愛されています。

しかし、今回中国で発売された新型モデルは、その温和なイメージを完全に脱ぎ捨てました。

フロントマスクには、鋭く細長いヘッドライトが配置され、それらを一直線に繋ぐガーニッシュと、前方に大きく突き出した台形の大型グリルを採用。

もはや一目見ただけではフィットと分からないほど、アグレッシブなスタイリングへと変貌を遂げたのです。

この大胆すぎる顔つきの変更に対し、日本のネット上では様々な反響が巻き起こっています。

「ここまで攻めるとは…ホンダもやるな」「角ばったフォルムに細目のライトが今風でカッコいいね」「実はこういうデザイン結構好きなんだけどな」と、引き締まったルックスを高く評価する声が上がっています。

また、その独特の造形から「シトロエンのC3やベルランゴみたいな欧州車のテイストをすごく感じる」「ホンダにはこのまま欧州デザインを意識して突き進んでほしい」と、洗練された輸入車のような雰囲気を楽しむ意見も見られます。

一方で、「なんだか深海魚みたいな顔つきで驚いた！」「やっぱり愛嬌のある日本仕様の柴犬フェイスの方が好きだな〜」といった、急激な変化に戸惑う率直なコメントも寄せられています。

さらに、エクステリアの刷新に伴いボディサイズは全長4169mm×全幅1694mm×全高1537mmへと延長されましたが、フロントの変化に対してリア周りのデザインは従来型から大きく変わっていないため、「前は新しいのに後ろは昔のままなの？」「せっかくなら後ろ姿も大胆に変えるべきだったのでは」といった鋭い指摘も飛んでいます。

インテリアやメカニズムにも手が加えられており、車内には「Apple CarPlay」や「Baidu CarLife＋」などに幅広く対応する10.1インチの大型インフォテインメントディスプレイを新採用。

パワートレインは、信頼と実績のある1.5リッターのi-VTECガソリンエンジンにCVTを組み合わせ、軽快な走りを継承しています。

さらに驚かされるのが、その思い切った販売戦略です。

これまで5つあったグレードをなんと1グレードのみに集約し、ボディカラーも「ホワイト」「イエロー」「ブルー」の3色のみに厳選。

そして価格は6万6800元（約155万円）からという非常に戦略的な設定とし、販売台数を3000台限定に絞り込みました。

この約155万円というプライスタグには、日本のファンからも「なんで日本よりこんなに安いんだ！」「装備も良いし羨ましすぎる…」「日本で売るときも絶対にこの価格でお願いします！」といった切実な声が殺到しています。

また、「2代目が内外装ともに一番バランスが良かった」と過去のモデルを懐かしむ声や、「日本市場でも早くフルモデルチェンジして新しい姿を見せてほしい」「これは名車になりそうな予感がする」と、今後の展開に期待を寄せるコメントも後を絶ちません。

今回のモデルは、あくまで中国独自の進化を遂げた特別仕様という位置づけですが、海外での発表一つでこれほどの熱量を生み出すのは、フィットというクルマがいかに多くの人に愛されているかの証でしょう。

日本のコンパクトカー市場に一石を投じるようなこの斬新なアプローチに、今後も注目が集まります。