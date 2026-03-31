妙高温泉は妙高山の中腹にある「南地獄谷」から約8kmもの距離を引湯しており、その過程で揉まれることで、角が取れた非常に肌当たりの良いお湯になるのが特徴です。泉質は主に単純温泉や単純硫黄泉。神経痛や筋肉痛、疲労回復に効果があるとされ、登山客やスキーヤーの疲れを癒やす場としても重宝されています。温泉街にはどこか懐かしい昭和レトロな雰囲気が残り、窓から仰ぎ見る雄大な妙高山の景色とともに、心穏やかな時間を過