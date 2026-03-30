おととしからトラブルが相次いでいる熊本市電。熊本市交通局は九州運輸局から受けた改善指示に対する最終報告書を提出しました。 熊本市電をめぐっては、おととしから安全に関わるトラブルが相次ぎ、熊本市交通局はおととし9月と去年7月の2回、国土交通省九州運輸局から改善指示を受けました。熊本市は30日、九州運輸局に再発防止に向けた改善報告書を提出した後、会見を開きました。 報告書では、左右のレールの幅の