熊本市の大西一史市長への個人献金をめぐる問題。市の政治倫理審査会の結論は。この問題は大西市長の政治資金管理団体の収支報告書に記載された個人献金の住所欄に企業団体の住所が書かれていたものです。市民団体は「市の政治倫理条例に違反している疑いがある」として必要な署名を集めて政治倫理審査会の開催を請求。去年7月から審査が行われていました。 審査会が30日に提出した報告書によりますと、個人献金の住所に企業団