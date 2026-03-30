2月に日本武道館で開催されたあるアイドル系の音楽イベントが、一部で炎上状態となり話題を集めた。当該のイベントは、YouTubeのビジネスチャンネル『令和の虎』にて、「日本最大規模のアイドルフェスを開催したい」と志願した女性社長が出資を勝ち取り、開催されたものだった。当日は武道館のステージに15組のアイドルが出演。彼女たちの「武道館のステージに立ちたい」という夢を叶えさせることができた志願者や、アイドル