ホリエモン出演の「武道館フェス」が炎上したワケ。「品位を下げるな」批判に出演アイドルはどう答えたのか
2月に日本武道館で開催されたあるアイドル系の音楽イベントが、一部で炎上状態となり話題を集めた。
当該のイベントは、YouTubeのビジネスチャンネル『令和の虎』にて、「日本最大規模のアイドルフェスを開催したい」と志願した元アイドルの女性が出資を勝ち取り、開催されたものだった。
当日は武道館のステージに15組のアイドルが出演。彼女たちの「武道館のステージに立ちたい」という夢を叶えさせることができた志願者や、アイドルとそのファンにとっては忘れられない一日になったのではないだろうか。
しかし、炎上を引き起こしてしまったのは、SNSに投稿された画像や動画だった。
満席にはほど遠い客席や、『令和の虎』サイドでもある林尚弘氏や堀江貴文氏らが楽しそうに武道館のステージでアイドルと歌って踊る動画が拡散され、その状況が「お金を使った道楽」のような解釈で拡散されたのだ。
そういったSNS上での批判や暴言に対し、主催サイドが反論したあたりから炎上は過熱していった。
自らもアイドルグループをプロデュースするクロちゃんがフェス当日に＜夢の舞台の価値を下げないでほしい＞と、このフェスおよび武道館のことを指すと思われる内容をポストしたことも、この炎上を加速させた一因かもしれない。
◆規模以上のカリスマ性
なぜそこまで燃えたのか。それは、「武道館だから」ということに尽きるのではないだろうか。
現在はアリーナやドーム規模、さらには国立競技場など、武道館よりキャパが大きいコンサート会場は多数存在する。
「武道館の次はドーム、そして国立へ！」といった流れで見れば、今や日本武道館は「通過点」の規模と言えるのかもしれない。
しかし、日本武道館という会場は、その規模以上のカリスマ性がある。アイドルやアーティストにとっても、ファンにとっても特別な場だ。
たとえばJuice=Juice主演で2016年にドラマ化もされた朝井リョウの小説『武道館』や、アニメ化もされた人気漫画『推しが武道館いってくれたら死ぬ』といった作品も存在するような場である。
なぜ日本武道館は、それほどまでに特別視されるのか。『推しがさいたまスーパーアリーナいってくれたら死ぬ』では成立しないのか。
知っている人も多いかと思うが、日本武道館という建物のありかたを振り返るとともになぜ武道館が特別なのか、あらためて整理していきたい。
◆武道館をコンサート会場にしたビートルズ
日本武道館という施設は、1964年に開催された東京オリンピックの柔道の会場として建てられたものである。もともとは江戸城の跡地でもあった。
その名称の通り、その後は剣道や空手、合気道、なぎなたといったさまざまな「武道」の競技場として現在も幅広く活用されるほか、ダンスやマーチングバンドの競技大会や格闘技の試合会場としても使用されている。
この武道館が、いわゆるコンサート会場としてはじめて使用されたのはオリンピックから2年後、1966年のこと。
ザ・ビートルズの来日公演の会場として使用されたのが初とされている（ビートルズ以前にオーケストラ演奏がおこなわれたことはあったそうだが）。
当時人気絶頂だったビートルズが日本にやってくる。その騒動、加熱ぶりはよく知られているが、それだけの人気者のファンを収容できる会場として、当時国内最大規模だった日本武道館に白羽の矢が立った。
当時のビートルズという存在は、若者のカリスマである一方で、長髪でエレキギターをかき鳴らす“不良”的イメージも抱かれていたことがひとつある。
つまり一部には、そんな奴らを武道館に立たせるわけにはいかんという見方もあっただろうというわけだ。
当該のイベントは、YouTubeのビジネスチャンネル『令和の虎』にて、「日本最大規模のアイドルフェスを開催したい」と志願した元アイドルの女性が出資を勝ち取り、開催されたものだった。
当日は武道館のステージに15組のアイドルが出演。彼女たちの「武道館のステージに立ちたい」という夢を叶えさせることができた志願者や、アイドルとそのファンにとっては忘れられない一日になったのではないだろうか。
満席にはほど遠い客席や、『令和の虎』サイドでもある林尚弘氏や堀江貴文氏らが楽しそうに武道館のステージでアイドルと歌って踊る動画が拡散され、その状況が「お金を使った道楽」のような解釈で拡散されたのだ。
そういったSNS上での批判や暴言に対し、主催サイドが反論したあたりから炎上は過熱していった。
自らもアイドルグループをプロデュースするクロちゃんがフェス当日に＜夢の舞台の価値を下げないでほしい＞と、このフェスおよび武道館のことを指すと思われる内容をポストしたことも、この炎上を加速させた一因かもしれない。
◆規模以上のカリスマ性
なぜそこまで燃えたのか。それは、「武道館だから」ということに尽きるのではないだろうか。
現在はアリーナやドーム規模、さらには国立競技場など、武道館よりキャパが大きいコンサート会場は多数存在する。
「武道館の次はドーム、そして国立へ！」といった流れで見れば、今や日本武道館は「通過点」の規模と言えるのかもしれない。
しかし、日本武道館という会場は、その規模以上のカリスマ性がある。アイドルやアーティストにとっても、ファンにとっても特別な場だ。
たとえばJuice=Juice主演で2016年にドラマ化もされた朝井リョウの小説『武道館』や、アニメ化もされた人気漫画『推しが武道館いってくれたら死ぬ』といった作品も存在するような場である。
なぜ日本武道館は、それほどまでに特別視されるのか。『推しがさいたまスーパーアリーナいってくれたら死ぬ』では成立しないのか。
知っている人も多いかと思うが、日本武道館という建物のありかたを振り返るとともになぜ武道館が特別なのか、あらためて整理していきたい。
◆武道館をコンサート会場にしたビートルズ
日本武道館という施設は、1964年に開催された東京オリンピックの柔道の会場として建てられたものである。もともとは江戸城の跡地でもあった。
その名称の通り、その後は剣道や空手、合気道、なぎなたといったさまざまな「武道」の競技場として現在も幅広く活用されるほか、ダンスやマーチングバンドの競技大会や格闘技の試合会場としても使用されている。
この武道館が、いわゆるコンサート会場としてはじめて使用されたのはオリンピックから2年後、1966年のこと。
ザ・ビートルズの来日公演の会場として使用されたのが初とされている（ビートルズ以前にオーケストラ演奏がおこなわれたことはあったそうだが）。
当時人気絶頂だったビートルズが日本にやってくる。その騒動、加熱ぶりはよく知られているが、それだけの人気者のファンを収容できる会場として、当時国内最大規模だった日本武道館に白羽の矢が立った。
当時のビートルズという存在は、若者のカリスマである一方で、長髪でエレキギターをかき鳴らす“不良”的イメージも抱かれていたことがひとつある。
つまり一部には、そんな奴らを武道館に立たせるわけにはいかんという見方もあっただろうというわけだ。