全国各地で開催地方球場に広がる熱戦本拠地へ足を運びにくいファンにとって、地方球場での開催は貴重な機会である。2026シーズンもパ・リーグ公式戦が各地で行われる。東北、九州、沖縄など全国に舞台を広げ、各地域ゆかりの選手たちにも注目が集まる。4月は県営大宮公園野球場での西武対ロッテ戦で地方開催が幕を開ける。続いてソフトバンク主催の「ファイト！九州デー」が実施され、北九州、熊本、鹿児島で試合を開催。入