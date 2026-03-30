新体制初となる10作目のシングル「半透明スワロフスキー」を31日にリリースするアイドルグループ「SAY-LA」。スポニチ東京本社で行ったソロインタビューでは、メンバーの椎名ここが、新曲に込めた魅力を語った。キラキラとした王道アイドルソングの中に散りばめられた“言葉遊び”と、今の時代を映す共感の歌詞。その一つ一つが、ステージと客席をつなぐ新しい合図になろうとしている。（「推し面」取材班）作詞・作曲を手掛け