俳優の町田啓太が生田スタジオで行われた主演ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の製作発表会見に出席し、子どもたちのパワーに圧倒されながらの撮影であることを明かした。会見には、町田のほか、松本穂香、比嘉愛未、藤本美貴、江口洋介も参加した。【写真】ベテランママ・藤本美貴ほかキャスト陣が出席本作は、増え続ける不登校の子どもたちの居場所“フリースクール”を舞台に、学校に行きた