6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、3月3日に神奈川・ぴあアリーナMMにて国内最大規模として開催されたアコースティックライブ『MTV Unplugged: BE:FIRST』に出演。「夢中」のライブ映像がYouTubeで公開された。【動画】舞台は“異世界団地”…BE：FIRST「BE：FIRST ALL DAY」ミュージックビデオエリック・クラプトン、ニルヴァーナ、オアシス、BTSなど、世界中のトップアーティストが出演し、独創的で個性あふれるア