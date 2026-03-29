BE:FIRST、「夢中」アコースティックライブ映像公開 『波うららかに、めおと日和』主題歌
6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、3月3日に神奈川・ぴあアリーナMMにて国内最大規模として開催されたアコースティックライブ『MTV Unplugged: BE:FIRST』に出演。「夢中」のライブ映像がYouTubeで公開された。
【動画】舞台は“異世界団地”…BE：FIRST「BE：FIRST ALL DAY」ミュージックビデオ
エリック・クラプトン、ニルヴァーナ、オアシス、BTSなど、世界中のトップアーティストが出演し、独創的で個性あふれるアコースティックライブの源流としてその歴史を刻んできた『MTV Unplugged』。日本制作においてもこれまでに、宇多田ヒカル、平井堅、幾田りら、SixTONESなどが出演してきたこの伝統的なステージにBE:FIRSTが出演した。グループ初となるアコースティックライブを開催し、全18曲を披露した本公演から、ラストを飾った「夢中」のライブ映像がBE:FIRST公式YouTubeチャンネルにて公開された。
「夢中」は2025年4月より放送されていたフジテレビ系木曜劇場『波うららかに、めおと日和』主題歌として書き下ろされた楽曲。ストリーミング総再生回数は自身最速で2億回を突破し、「第67回日本レコード大賞 優秀作品賞」の授賞、「第76回NHK紅白歌合戦」での披露と多くの注目を集めてきた。多幸感にあふれ、音楽の楽しさが自然と伝わってくるようなライブ映像となっている。
『MTV Unplugged: BE:FIRST」のライブ全編の模様は、4月26日午後7時よりMTVにて放送予定。
【動画】舞台は“異世界団地”…BE：FIRST「BE：FIRST ALL DAY」ミュージックビデオ
エリック・クラプトン、ニルヴァーナ、オアシス、BTSなど、世界中のトップアーティストが出演し、独創的で個性あふれるアコースティックライブの源流としてその歴史を刻んできた『MTV Unplugged』。日本制作においてもこれまでに、宇多田ヒカル、平井堅、幾田りら、SixTONESなどが出演してきたこの伝統的なステージにBE:FIRSTが出演した。グループ初となるアコースティックライブを開催し、全18曲を披露した本公演から、ラストを飾った「夢中」のライブ映像がBE:FIRST公式YouTubeチャンネルにて公開された。
『MTV Unplugged: BE:FIRST」のライブ全編の模様は、4月26日午後7時よりMTVにて放送予定。