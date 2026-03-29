女優や参院議員として活躍した山口淑子さんは戦時中、中国人女優「李香蘭」として名を馳せた。終戦後、漢奸（売国奴）の疑いで中国の軍事裁判にかけられたが、日本人であることが証明され、無罪を勝ち取った。自伝より、数奇な人生の一場面を紹介する――。※本稿は、山口淑子・藤原作弥『李香蘭 私の半生』（朝日文庫）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Oleksii Liskonih※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／