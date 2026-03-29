歌手の小柳ルミ子が28日に自身のアメブロを更新。昨年、愛犬の「ルルちゃん」を亡くしたあとの壮絶な心境を明かすとともに、自身を支えてくれた恩人たちを招いて食事会を開催したことを報告した。【映像】小柳ルミ子「急きょ手術となりました」と報告「感謝の食事会」というタイトルでブログを更新した小柳は、ルルちゃんを失ってからの日々について「歌う事も、歩く事も、立っている事さえも出来ない程、心身共に地獄でした」