歌手の小柳ルミ子が28日に自身のアメブロを更新。昨年、愛犬の「ルルちゃん」を亡くしたあとの壮絶な心境を明かすとともに、自身を支えてくれた恩人たちを招いて食事会を開催したことを報告した。

【映像】小柳ルミ子「急きょ手術となりました」と報告

「感謝の食事会」というタイトルでブログを更新した小柳は、ルルちゃんを失ってからの日々について「歌う事も、歩く事も、立っている事さえも出来ない程、心身共に地獄でした」と、壮絶な状態に陥っていたことを告白。その絶望の淵にいた小柳を支え、励まし続けてくれたヘアメイクの在間さんとスタイリストのゆうきさんの2人を、感謝を込めてディナーに招待したという。

訪れたのは、「2人が『行きたい』とリクエストして来たお店」の「甚六」だといい、牡蠣や豚のお好み焼き、かき氷などのメニューの写真を公開。「2人共『何時食べても美味しーい!!美味しーい!!』と喜んでくれ 私も嬉しかったです」と心温まるひとときを過ごした様子をつづった。

最後に「彼女達がいなかったら私は歩けなかったでしょう。仕事も出来なかったでしょう」といい、3人の集合ショットを公開。「ずっと、ずーっと優しく声を掛けてくれた2人。一生忘れないよ」と、改めて救ってくれた2人へ想いを伝え、ブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「お3人で楽しくお食事している姿嬉しくなりました」「ルミちゃんは義理堅く優しい方、、」「お腹も心も満たされますね 」などのコメントが寄せられている。