【過去と未来の交差点】放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」や今年度の映画界を席巻した映画「国宝」…。話題作に相次いで出演し、実力派の地位を確立しつつある宮澤エマ（37）。23歳と決して早くないデビューながら、今では抜群の演技力でドラマに映画に引っ張りだこ。キャリアの節目での恩人との出会い、そして宮澤自身の客観的な選択の連続が、現在の活躍につながっていた。（塩野遥寿）スポニチ本社で行われたインタ