隼エンジン搭載の「超・軽量本格スポーツカー」に今も大反響国内外で開催されるモーターショーでは、非常に意欲的なコンセプトカーが多数登場しますが、残念ながら“夢の計画”として販売がなされないまま開発が凍結されたモデルも数多くあります。2002年に開催された「東京オートサロン2002」において、スズキブースで披露された「隼（ハヤブサ）プロトタイプ」もまた、市販化が強く期待されたモデルのひとつとなっていまし