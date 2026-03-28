隼エンジン搭載の「超・軽量本格スポーツカー」に今も大反響

国内外で開催されるモーターショーでは、非常に意欲的なコンセプトカーが多数登場しますが、残念ながら“夢の計画”として販売がなされないまま開発が凍結されたモデルも数多くあります。



2002年に開催された「東京オートサロン2002」において、スズキブースで披露された「隼（ハヤブサ）プロトタイプ」もまた、市販化が強く期待されたモデルのひとつとなっていました。



登場から20年以上が経過した今もなお、SNSなどには販売を求める根強い声が寄せられています。

隼プロトタイプは、スズキとスズキスポーツ（現：モンスタースポーツ）が開発した軽量本格スポーツカーです。

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ベースとなったのは、スズキスポーツが製造し、世界最速のスポーツバイク「GSX1300Rハヤブサ」の1299cc 4気筒高回転型ユニットをフォーミュラカーのボディに搭載したレーシングマシン「フォーミュラ・スズキ隼」です。全日本ジムカーナ選手権のDクラスで主力車両として活躍しました。

開発は、レース会場でこの車両を目にしたファンから、「ロードゴーイング（公道）モデルをつくってほしい」という要望が寄せられたことが契機となり、スズキスポーツがスズキ本社から公道走行に関するノウハウ提供を受けて設計を担当。

ただし、ベース車両の走行性能とデザインは最大限活用することに重きを置いています。

同車最大の特徴は圧倒的な軽量ボディです。ライトウェイトスポーツカーの多くが800〜1000kg程度あるのに対し、隼プロトタイプはその約半分となる550kgという驚異的な軽さを達成。

このボディと、小型で小排気量ながら強大なパワーを発揮するバイクのエンジンを組み合わせることで、刺激的な動力性能を実現することができています。

フルオリジナル設計でありながら、車体とシャシーはスズキの純正パーツを組み合わせたことで、コストの削減と高い独創性を両立させています。

ボディサイズは全長3790mm×全幅1760mm×全高1100mm。超ワイド&ローなスポーティディメンションです。

エクステリアは乗降性を考慮したガルウィングドアを採用。ボディ素材には軽量かつ強靭なカーボンファイバーを使用したFRP製となっています。ボディカラーはスズキのスポーツモデル「スイフト スポーツ」ラリー参戦車のイメージであるチャンピオンイエローに仕上げられています。

パワーユニットは、GSX1300Rハヤブサ用のユニットをフロントに搭載。最高出力175馬力／9800rpm、最大トルク138Nm／7000rpmを発揮しました。

このユニットは高回転特性をもつもので、リッターあたり134馬力をマーク。後輪駆動により俊敏な走行性能をもたらします。

なお、フレーム設計段階では、スズキ本社協力のもと、衝突試験シミュレーションと詳細解析が実施され、公道走行に求められる安全性基準をクリアするなど、市販化に向け強い意欲を示しています。

公開当時、まだ市販化のスケジュールは決まっていなかったものの、東京オートサロン2002の場では来場者の反応を調査しており、実際に会場での評価は上々であったことから、スポーツカーファンを中心に会場を大いに湧かせました。

しかし結果的に、この隼プロトタイプが量産化されることはなく、幻のままそのプロジェクトの終焉を迎えました。

そのいっぽうで、スズキ独自の二輪車と四輪車の技術を巧みに融合させた非常に画期的なモデルであることや、純国産の超軽量スポーツカーという事実が、登場から20年以上が経過した現在もなお、マニアックなスポーツカーファンの間で語り草となっています。

SNSなどにも、圧倒的な軽さとバイクエンジンの組み合わせに興奮する声が多く見られ、「550kgにハヤブサエンジンとか、もはや公道を走る凶器（褒め言葉）」「パワーウェイトレシオが異次元すぎる。現代の安全基準では絶対無理な数字なのが悲しい」「リッター100馬力超えのNAユニットをフロントに積んでFR…スズキの変態技術（最大級の賛辞）が詰まってる」など、スペックに対する驚きと称賛の声は枚挙にいとまがありません。

また、「今の時代、EVばかりでつまらない。こういう振り切った内燃機関のスポーツカーをスズキに作ってほしい」「カプチーノの再来として、今の技術で復活させてくれないかな」「もし300万円台で出たら無理してでも買う。スズキならやってくれると信じていたあの頃が懐かしい」など、「今こそこういう車が必要」という熱狂的なファンの意見もあります。

さらに、「ジムニー、スイフトスポーツ、そしてこの隼。スズキは時々、メーカーの皮を被ったエンスー（愛好家）が暴走するから最高」「結局市販されなかったのは残念だけど、こういう夢を見せてくれるプロトタイプこそが自動車文化だと思う」と、スズキ独自の挑戦的な姿勢を評価するコメントも見られました。

総じてSNSでは、現代では不可能なスペックへの憧憬とスズキならまた何かやってくれるのではないかという期待が入り混じった、非常にポジティブで熱量の高い反応が目立ちます。

特に軽量化に飢えているスポーツカーファンにとって、この隼プロトタイプは語り継がれるべき伝説の一台として認識されています。