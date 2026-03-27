2026年北中米ワールドカップの前哨戦とも言える３月のスコットランド＆イングランドの２連戦。本大会出場国とのアウェー２試合は、日本代表にとっての大きな試金石と言っていい。とりわけ、28日のスコットランド戦は、ここまで控えだった選手、あるいは当落線上のメンバーが数多くピッチに立つはず。死に物狂いでアピールして序列を引き上げ、W杯行きを掴み取りたい。キャプテンの遠藤航（リバプール）と、アジア最終予選を