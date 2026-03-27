パルコは、イラストレーター・ナガノ氏による人気作品『ちいかわ』に登場するラーメン店をイメージした「ちいかわラーメン 豚」全国5店（池袋・渋谷・名古屋・心斎橋・広島）にて、期間限定メニュー『ラーメン豚 油そば』を発売する。提供期間は4月10日〜6月30日まで。【写真】モモンガと仲良く？登場…『ラーメン豚 油そば』メインビジュアル『ラーメン豚 油そば』は、「ちいかわ」に登場する人気キャラクター“カニちゃん”