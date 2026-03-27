「ちいかわラーメン 豚」国内5店に期間限定メニュー “カニカマ”をトッピングした古本屋モチーフの『ラーメン豚 油そば』が登場
パルコは、イラストレーター・ナガノ氏による人気作品『ちいかわ』に登場するラーメン店をイメージした「ちいかわラーメン 豚」全国5店（池袋・渋谷・名古屋・心斎橋・広島）にて、期間限定メニュー『ラーメン豚 油そば』を発売する。提供期間は4月10日〜6月30日まで。
【写真】モモンガと仲良く？登場…『ラーメン豚 油そば』メインビジュアル
『ラーメン豚 油そば』は、「ちいかわ」に登場する人気キャラクター“カニちゃん”こと古本屋をモチーフに、カニカマをトッピングした油そばで、カスタマイズオーダーは不可となる。注文特典として、古本屋のノベルティステッカーを用意している。また提供開始に伴い、『油そば皿（古本屋）』を発売。こちらはモモンガの『冷やし中華皿』と同形状となっている。
ラーメン豚はサイズを「ミニ（ちいかわ）」、「小（ハチワレ）」、「大（うさぎ）」の3種から選べ、オリジナルどんぶりにて提供。それぞれのキャラクターをかたどったはんぺんが盛り付けられている。また、ラーメンメニューを注文すると、特典としてオリジナルどんぶりデザインの特製ステッカーがもらえる。また、くりまんじゅうの『ラーメン豚 味噌』（※カスタマイズオーダー対象外）は３月29日までの期間限定提供となっている。
さらにドリンクは、オリジナルラベルの黒烏龍茶のペットボトルのほか、シーサーのみかんソーダ、モモンガのホワイトソーダ、くりまんじゅうの禁酒期間ドリンク（コーラ）、ラッコのメロンソーダ、古本屋のもも＆ラフランスジュース、オリジナルジョッキで提供の生ビールを用意。ドリンクを注文すると、特典としてランダムクリアカードがプレゼントされる。
飲食利用者は、メニューに使用している食器類などを中心にしたオリジナルグッズの購入が可能。オリジナルグッズは各店のほか、公式ECショップ「ちいかわマーケット」でも購入することができる。
【写真】モモンガと仲良く？登場…『ラーメン豚 油そば』メインビジュアル
『ラーメン豚 油そば』は、「ちいかわ」に登場する人気キャラクター“カニちゃん”こと古本屋をモチーフに、カニカマをトッピングした油そばで、カスタマイズオーダーは不可となる。注文特典として、古本屋のノベルティステッカーを用意している。また提供開始に伴い、『油そば皿（古本屋）』を発売。こちらはモモンガの『冷やし中華皿』と同形状となっている。
さらにドリンクは、オリジナルラベルの黒烏龍茶のペットボトルのほか、シーサーのみかんソーダ、モモンガのホワイトソーダ、くりまんじゅうの禁酒期間ドリンク（コーラ）、ラッコのメロンソーダ、古本屋のもも＆ラフランスジュース、オリジナルジョッキで提供の生ビールを用意。ドリンクを注文すると、特典としてランダムクリアカードがプレゼントされる。
飲食利用者は、メニューに使用している食器類などを中心にしたオリジナルグッズの購入が可能。オリジナルグッズは各店のほか、公式ECショップ「ちいかわマーケット」でも購入することができる。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優