皮が薄くてみずみずしい、この時期だけの「新ジャガイモ」。普通のジャガイモとは違う、やわらかな食感と香りをどう味わおうか迷っていませんか？今回は、E・レシピで実際に選ばれた人気レシピランキングTOP10をご紹介。定番の煮物から驚きのアレンジまで、新ジャガの魅力を余すことなく堪能しましょう！【1位】王道ポテトサラダ バジル風味にアレンジホクホクの新ジャガイモに、フレッシュバジルの爽やかさが驚くほどマッチ。レン