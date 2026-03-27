王道ポテトサラダ バジル風味にアレンジ【材料】（2人分）新ジャガイモ 200gプロセスチーズ 40g<ドレッシング>バジル(生) 10~15枚EVオリーブ油 大さじ 1マヨネーズ 大さじ 1ニンニク(すりおろし) 1/4片分塩コショウ 少々バジル(飾り) 適量【下準備】1、新ジャガイモは皮ごときれいにタワシで水洗いし、1cm角に切る。プロセスチーズは1cm角に切る。2、バジルは細かいみじん切りにし、その他の＜ドレッシング＞の材料と混ぜ合わせる。【作り方】1、耐熱容器に新ジャガイモを入れ、ラップをかけて電子レンジで2〜3分程加熱する。粗熱が取れたら、プロセスチーズと＜ドレッシング＞を加えて和える。器に盛り、バジルを添える。【このレシピのポイント・コツ】電子レンジは600Wを使用しています。