とうとう天井を打ったのか。東京都心の中古マンションが、約3年ぶりに値下がりしたことが分かった。東京・武蔵小山放火事件の衝撃…“令和の地上げ”はバブル期とはココが違う不動産調査会社「東京カンテイ」が、24日発表した三大都市圏・主要都市別中古マンション価格推移によると、2月の都心6区（千代田、中央、港、新宿、文京、渋谷）の平均価格は、前月比0.2％安の1億8761万円だった。前月比でマイナスに転じるのは、37