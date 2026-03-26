とうとう天井を打ったのか。東京都心の中古マンションが、約3年ぶりに値下がりしたことが分かった。

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不動産調査会社「東京カンテイ」が、24日発表した三大都市圏・主要都市別中古マンション価格推移によると、2月の都心6区（千代田、中央、港、新宿、文京、渋谷）の平均価格は、前月比0.2％安の1億8761万円だった。

前月比でマイナスに転じるのは、37カ月ぶりのことだ。

東京23区全体の平均は、1.9％高の1億2349万円と、22カ月連続で上昇している。

下落したといっても、わずか0.2％だが、それでも「中古マンションの価格は頭打ちしたのでは」と指摘する声が上がっている。

実際、昨年末から価格上昇にブレーキがかかっている。売り出し価格では成約できないケースが増え、売り手が価格を下げる動きが目立ちはじめているという。

不動産アナリストの長谷川高氏はこう話す。

「価格が天井を打ったのかどうかは、まだハッキリしませんが、価格が上がり過ぎたのは間違いありません。値下がりする条件も揃いはじめています。中古マンションの価格が高騰した原因は、主に3つあります。▼富裕層が節税などのために購入していた。▼パワーカップルが住むために買っていた。そして▼転売ヤーです。転売ヤーは、1億円で買った新築マンションを、高級家具をつけるなどのリノベーションをして2億円で売っていた。しかし、いずれもブレーキがかかりはじめています。節税目的のマンション取得をさせないように税制改正が行われ、さすがにパワーカップルも、価格が高くなりすぎ、金利も上がったため手が出なくなった。転売ヤーは、以前のようにスムーズに売却できず、在庫を抱えているといわれています」

中古マンションは需給を反映しやすく、価格の変化を先取りする傾向がある。また、都心部で価格が下がると、いずれ郊外へ価格下落が広がるという。この先、中古マンションの値段は下がっていくのか。

「中古マンションの価格は、今後の金利に左右されそうです。金利上昇が実需層の購買意欲にブレーキをかけるのは間違いありません。投資目的で購入する場合も、都心の中古マンションを貸し出した場合、利回りは2％程度なので、金利が高くなるとうまみがなくなります。買う人が減れば、当然、価格は下がっていくでしょう」（長谷川高氏）

早く庶民が買える価格まで下がって欲しいものだ。