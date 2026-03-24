日産自動車はこのほど、米国で生産するSUV「ムラーノ」を日本市場に導入すると発表した。販売開始は2027年初頭の予定だ。日産が「ムラーノ」の逆輸入を決定「ムラーノ」は米国テネシー州にある北米日産のスマーナ工場で生産している。日産は2026年2月に国土交通省が創設した米国製乗用車の認定制度を活用し、同モデルを日本市場に導入する。日産CEOのイヴァン・エスピノーサ氏は、「『ムラーノ』が日本に戻ってくることを、皆様に