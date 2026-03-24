日産が米国生産車「ムラーノ」を日本市場に導入 - 2027年初頭に販売開始
日産自動車はこのほど、米国で生産するSUV「ムラーノ」を日本市場に導入すると発表した。販売開始は2027年初頭の予定だ。
日産が「ムラーノ」の逆輸入を決定
「ムラーノ」は米国テネシー州にある北米日産のスマーナ工場で生産している。日産は2026年2月に国土交通省が創設した米国製乗用車の認定制度を活用し、同モデルを日本市場に導入する。
日産CEOのイヴァン・エスピノーサ氏は、「『ムラーノ』が日本に戻ってくることを、皆様にお伝えできて大変うれしく思います。『ムラーノ』は卓越したデザインや高い快適性により米国市場でお客さまから高い評価を受けています。また、J.D.パワー『2026年米国自動車耐久品質調査(VDS)』において、2年連続で最も信頼性の高いミッドサイズSUVに選ばれています。日産は同モデルの導入により、日本市場における商品ラインナップをより一層拡充し、日本のお客さまの幅広いニーズにお応えしていきます」とコメントしている。
日産が「ムラーノ」の逆輸入を決定
「ムラーノ」は米国テネシー州にある北米日産のスマーナ工場で生産している。日産は2026年2月に国土交通省が創設した米国製乗用車の認定制度を活用し、同モデルを日本市場に導入する。
日産CEOのイヴァン・エスピノーサ氏は、「『ムラーノ』が日本に戻ってくることを、皆様にお伝えできて大変うれしく思います。『ムラーノ』は卓越したデザインや高い快適性により米国市場でお客さまから高い評価を受けています。また、J.D.パワー『2026年米国自動車耐久品質調査(VDS)』において、2年連続で最も信頼性の高いミッドサイズSUVに選ばれています。日産は同モデルの導入により、日本市場における商品ラインナップをより一層拡充し、日本のお客さまの幅広いニーズにお応えしていきます」とコメントしている。