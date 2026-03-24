俳優の内山理名（44）が、簡単で美味しいオーブン料理を紹介した。【映像】内山理名の子どもや吉田栄作への愛妻弁当2021年11月に俳優の吉田栄作（57）と結婚し、2025年9月に第1子出産を報告していた内山。舞台中の吉田のために作った愛妻弁当や、子どもの写真、ひな人形、海鮮ばらちらし寿司などをInstagramで披露すると、「何げない毎日の、丁寧な暮らしの幸せが伝わります」「お子さんは、女の子なんですね」「初節句おめで